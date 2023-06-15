Türkiyenin en zengin insanı 2023 İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu nereli? Türkiyenin en zengini İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar? Forbes Türkiye'nin en zengin 10 insanı listesini açıkladı. Acaba İbrahim Erdemoğlu ailesi var mı, eşi kim?

Türkiyenin en zengin insanı 2023 Listesi açıklandı

Forbes’in yayınladığı Türkiye'nin en zengin 10 insanı listesi açıklandı. Listenin zirvesinde bu sefer çoğu kişinin adını yeni duyduğu bir isim var. İbrahim Erdemoğlu Türkiyenin en zengin insanı olarak karşımıza çıktı.

Türkiyenin en zengin insanı 2023 İbrahim Erdemoğlu

Murat Ülker'in tahtını son sıralamada İbrahim Erdemoğlu ele geçirdi. Türkiye'nin en zengin 10 insanı listesi şöyle:

Erdemoğlu Holding’in sahibi İbrahim Erdemoğlu 5.3 milyar dolar

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5 milyar dolar

Ali Erdemlioğlu 4.7 milyar dolar

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel 3 milyar dolar

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç 2.9 milyar dolar

Koç Holding’in onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç 2.7 milyar dolar

Aksa Jeneratör’ün sahibi Şaban Cemil Kazancı 2.5 milyar dolar

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 2.5 milyar dolar

Filiz Gıda’nın kurusucu Filiz Şahenk 2.3 milyar dolar

Rönesans Holding’in yönetim kurulu başkanı Erman Ilıcak 2.3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu kimdir?

Peki Türkiye'nin en zengin insanı İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nü bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başlayan İbrahim Erdemoğlu 1998 yılında Merinos Halı’yı kurdu. 2005 yılında Dinarsu’yu devraldı. 2015 yılında Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.

İbrahim Erdemoğlu nereli?

İş insanı İbrahim Erdemoğlu Adıyaman Besni doğumlu.

Türkiyenin en zengini İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?

1962 yılında doğan İbrahim Erdemoğlu 61 yaşında.

İbrahim Erdemoğlu ailesi var mı, eşi kim?

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu'nun ailesine de kısaca göz atalım.

İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar?

Forbes listesine göre İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 5.3 milyar dolar. Kardeşi Ali Erdemoğlu'nun serveti ise 4.7 milyar dolar.