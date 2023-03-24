Başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere birçok ülkenin profesyonel satın alma yetkililerinin ağırlandığı fuarda, yaklaşık 3 milyar TL’lik ticaret hacmi oluştu.

SEKTÖRE 3 MİLYAR TL’LİK KATKI

Ev ve Mutfak Ürünleri ihracat Fuarı kapsamında 40 kişilik özel bir ekip oluşturan Ambiyans Fuarcılık, fuara katılacak markaların yurtdışı bağlantılarını sağladı ve yurtdışından hedef pazarda yer alan firmaların da fuara katılarak Türk markaları ile işbirlikleri oluşturmasına zemin hazırladı. Öncelikli hedefi Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmak ve yerli üretimin artırılmasına teşvik ederek markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak olan fuar, Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturdu.Zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan fuarda, 3 milyar TL’ye yakın bir ticaret hacmi oluştu.

84 ÜLKEDEN 2 BİN YABANCI ZİYARETÇİ

Türk firmaları için Hosted Buyer programı oluşturan Ambiyans Fuarcılık, yurtdışı çalışmaları kapsamında oluşturduğu satın alma grupları ile fuarda başta Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan Ülkeleri, Sahra Altı Afrika ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 84 ülkeden 2 bin ziyaretçi ağırladı. Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş: “Üretime dayalı yeni ekonomi modellerini destekleyen fuarımız; sofra, pişirme, dekoratif aksesuar, plastik, pratik ev gereçleri ve elektrikli ev aletleri sektör üreticilerini bir araya getirerek uluslararası ticaretin güçlenmesine katkı sağladı. Gerçekleştirdiğimiz organizasyon, sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve çok uluslu markaların inovasyon ve patentlerini gelen yabancı ziyaretçiler aracılığıyla da dünyaya tanıtarak ihracattaki paylarını arttırdı diyebilirim. 31 Ağustos – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında kapasitesini daha genişleterek gerçekleştireceğimiz Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuar’ına en az 300 katılımcı ve daha da fazla yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Ayrıca gelen her yabancı ziyaretçi başına deprem bölgesine 1000 TL lik nakdi yardım yapacağız. 2 bin yabancı ziyaretçimizin gelmesi bizi bu açıdan da memnun etti” dedi.

