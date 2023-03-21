NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile dördüncü kez düzenlenen ve ülkemizin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödül gecesi gerçekleşti, ekte ki bültenimizde ödül alan markaların listesini paylaşmaktayım. Her yıl olduğu gibi markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belli oldu. Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleşti ve gecede toplam 41 farklı kategoride ödül verildi.