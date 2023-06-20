10 Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefon, katlanabilir yapıda hazırlanan 512 GB depolama alanına sahip Huawei Mate X3 modeliydi. Bu telefon, Türkiye’de resmi olarak tam 69.999 TL fiyat etiketiyle satılıyordu ve liderliği elinde tutuyordu. Ancak bu durum, Apple'ın fiyat artışı ile değişti. 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max'ın fiyatı tam 76.499 TL'ye ulaşmıştı.

10 Mayıs 2023 tarihinde 59.199 TL satış fiyatı bulunan 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, 8 Haziran zammı sonrasında sınırları gerçekten alt üst eder hale gelmişti. Ancak bugün fiyat artışı yapan firma, Apple değil, Huawei oldu. Katlanabilir Huawei Mate X3 modelinin resmi satış fiyatı tam 79.999 TL'ye yükseltildi. Telefon bu yeni fiyatıyla liderliği 1 TB iPhone 14 Pro Max'ten geriye aldı.

Üçüncü sıradaki telefon, 1 TB depolama alanına sahip ve 57.999 TL'lik fiyatıyla Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung'un Türkiye'deki en pahalı katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Fold4 ise şu an halen 44.999 TL'ye satılıyor. Huawei'nin Türkiye pazarına yeni getirdiği P60 Pro modeli ise halen tam 39.999 TL'ye satılıyor.

Türkiye'de 25 bin TL üstünde satılan telefonların hemen hepsinde Apple, Samsung ve Huawei imzası bulunuyor. Ancak, bu inanılmaz fiyatların arkasında yatan asıl sebepler ne?

Bunlardan ilki, güncel dolar ve euro kurlarının inanılmaz seviyelerde olması. İkinci kısım ise vergiler. Örneğin, 76.499 TL satış fiyatı olan 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max için Apple, "KDV ve yasal ücretler dahildir: Yaklaşık 33.366,00 TL" notunu düşüyor.

Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve KDV bulunuyor. Bunlar üst üste bindiği zaman bir telefonun Türkiye'ye giriş fiyatı ile vatandaşların ödemesi gereken satış fiyatı arasında tam iki kat fark oluşuyor. Bu durum, telefon fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşmasına sebep oluyor