Türkiye, termal su bakımından çok verimli bir coğrafyaya sahiptir. Sonbahar ve kış aylarında kaplıcaları ziyaret ederek dinlenmenin ve tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Peki ama Türkiye'nin en iyi kaplıcaları hangisi? Türkiye'de en şifalı ve popüler kaplıcalar hangileri? İşte detayları sizler için haberimizde derledik.

Türkiye, zengin termal kaynaklara sahip bir ülkedir ve birçok kaliteli kaplıca tesisine ev sahipliği yapmaktadır. İşte Türkiye'de en iyi kaplıcalarından bazıları:

Pamukkale

Denizli ilinde bulunan Pamukkale, beyaz traverten terasları ve termal su kaynaklarıyla ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu alan, hem doğal güzellikleri hem de termal sağlık turizmi için tercih edilmektedir.

Çeşme

İzmir ilinin Çeşme ilçesi, hem güzel plajları hem de termal sularıyla tanınır. Çeşme'de birçok lüks otel ve tatil köyü, termal tedavi imkanları sunmaktadır.

Afyon

Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kaplıcaları, ülkenin en ünlü termal bölgelerinden biridir. Burada bulunan kaplıca tesisleri, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde etkilidir.

Bursa

Bursa, termal turizm için önemli bir merkezdir. Uludağ eteklerinde yer alan Bursa'da birçok termal otel ve kaplıca tesisleri bulunmaktadır.

Balıkesir-Gönen

Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesi, termal turizm açısından önemli bir noktadır. Gönen'de bulunan termal tesisler, rahatlatıcı ve tedavi edici özellikleriyle dikkat çekmektedir.