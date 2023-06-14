Türkiye'nin En Değerli Markaları Türkiye'nin En Değerli Markaları - Turkey 100" listesinde, Türk Hava Yolları (THY) dördüncü kez zirveye oturdu. Şirket, 2 milyar dolarlık marka değeriyle bu unvanını korudu. Ancak listenin sadece lideri THY değil, aynı zamanda sıralamada yer alan diğer markalar ve listeye yeni giren firmalar da büyük ilgi görüyor. Peki, hangi markalar listenin üst sıralarında yer alıyor ve kimler liste dışı kaldı? İşte Türkiye'nin en değerli markalarının bir yıllık hikayesi ve ge

"Türkiye'nin En Değerli Markası Türk Hava Yolları!"

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yayınladığı "Türkiye'nin En Değerli Markaları - Turkey 100" listesinde, Türk Hava Yolları (THY) dördüncü kez zirveye oturdu. Şirket, 2 milyar dolarlık marka değeriyle bu unvanını korudu. Son bir yılda yüzde 26'lık bir değer artışı yaşayan THY, değerini en çok artıran markalar arasında yer aldı.

"Listede Zirveyi Kimler Takip Ediyor?"

Türkiye'nin en değerli ikinci markası 1.5 milyar dolarlık değeriyle Arçelik olurken, üçüncü sıradaki Vestel'in marka değeri ise 927 milyon dolar oldu. Garanti BBVA, geçen yıla göre üç sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle dördüncü sırada yer alırken, İş Bankası da 736 milyon dolarlık marka değeriyle beşinci sırada kendine yer buldu.

"En Değerli 100 Marka Arasına Hangi Yeni Markalar Girdi?"

Bu yılın listesine üç yeni marka eklendi: Şölen, Ege Profil ve Desa. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu üç marka, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasına girmeyi başardı.

"Marka Değerlerinde En Yüksek Artışı Kimler Yaşadı?"

Listede yer alan markalar arasında değerini en çok artıran marka yüzde 153 ile Aktifbank oldu. İkinci sıradaki Anadolu Isuzu ise marka değerini yüzde 101 oranında artırdı.

"En Yüksek Düşüş Oranını Kimler Yaşadı?"

Marka değeri en çok düşen marka yüzde 64 ile Aytemiz oldu. Aytemiz'i yüzde 61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 56 ile Brisa izledi.

"En Değerli 100 Markanın Toplam Değeri Ne Kadar?"

Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri, 15.6 milyar dolar oldu. Geçen yılın değeri olan 16 milyar dolara oldukça yakın bir rakam. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, marka değerlerinin Türk lirasının ve markaların kendilerinin değer kazanmasıyla birlikte özlenen bir seyre kavuşabileceğini belirtti.

"Türkiye'nin En Değerli İlk 20 Markası Hangileri?"

Türkiye'nin en değerli ilk 20 markasının listesi ve bu markaların 2023 yılındaki marka değerleri ve değişim oranları yayınlandı. THY, Arçelik, Vestel, Garanti BBVA ve İş Bankası ilk beşte yer alırken, Akbank, Yapı Kredi, LC Waikiki, Migros ve Petrol Ofisi de ilk 20'deki yerlerini korudular.