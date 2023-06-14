Türkiye'nin en değerli 100 markası 2023 belli oldu. Türkiye'nin en değerli markaları 2023 THY, Arçelik, Vestel ilk üçe giren markalar oldular. 2023 Türkiye'nin En Değerli Markaları Listesi açıklandı.

Türkiye'nin en değerli 100 markası 2023 belli oldu

Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance, 2023 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 100" araştırmasını tamamladı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, en değerli 100 markanın toplam değerinin 15,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu değer neredeyse geçen yılın değerine (16 milyar $) yaklaşıyor.

Türkiye'nin en değerli markaları 2023

THY, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 100" listesinde 2 milyar dolarlık marka değeri ile zirvede yer aldı. Arçelik ise 1,5 trilyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Vestel ise 927 milyon dolarlık marka değeri ile üçüncü sırada yer aldı. Garantili BBVA bir önceki yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolar ile 4. sırada yer alırken, İş Bankası 736 milyon dolar ile 5., 589 milyon dolar ile BİM 6., 560 milyon dolar ile Ziraat Bankası 7., 543 milyon dolar ile Ford Otosan 8. sırada yer aldı. Burada Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

THY Arçelik Vestel Garantili BBVA İş Bankası BİM Ziraat Bankası Ford Otosan Turkcell Akbank

Türkiye'nin en değerli markaları 2023 listesine yeni giren markalar

Şölen, Ege Profil ve Desa markaları bu yıl listeye girmeyi başaran markalar oldular.

Kaynak: HABER MERKEZİ