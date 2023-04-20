İthalat: Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, başta Rusya olmak üzere, İran, Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelerden yapılmaktadır. TürkAkım ve Hazar Denizi'nden geçen Güney Kafkasya Boru Hattı (Şah Deniz Projesi) gibi önemli projeler sayesinde Türkiye, doğal gaz temininde çeşitlilik sağlamıştır. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, LNG ithalatını Katar, Nijerya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden gerçekleştirmektedir.

İhracat: Türkiye'nin doğal gaz ihracatı oldukça sınırlıdır ve ülke genel olarak doğal gaz ithalatçısı konumundadır. Türkiye'nin doğal gaz ihracatı, büyük ölçüde komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara dayanmaktadır. Türkiye, doğal gaz ihracatı için transit ülke konumunda olup, özellikle Hazar Denizi ve Ortadoğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz taşımak için kullanılabilir. Bu amaçla Türkiye, enerji nakil hatları üzerindeki konumu ile bölgesel bir enerji merkezi olma hedefini sürdürmektedir.

Gelecek beklentileri: Türkiye'nin enerji sektöründe, özellikle 2020 yılında Karadeniz'de keşfedilen büyük doğal gaz rezervi (Sakarya Gaz Sahası) ile birlikte, doğal gaz üretimi ve ihracatı konusunda önemli gelişmeler beklenmektedir. Bu keşif, Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltma ve enerji güvenliğini artırma hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Türkiye, bu doğal gaz rezervlerinin kullanıma sunulması ve enerji sektöründeki diğer gelişmelerle, enerji dengesini iyileştirmeyi ve doğal gaz ihracatını artırmayı hedeflemektedir.

Yenigün Haber Merkezi