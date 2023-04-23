BRÜKSEL/BUDAPEŞTE/PRİZREN/DUBLİN (AA) - Türkiye'nin Avrupa'daki çeşitli temsilciliklerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Belçika'da Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği himayesinde, Brüksel Eğitim Müşavirliği tarafından kutlama programı gerçekleştirildi.

TOBB Brüksel Ofisi'nin ev sahipliğindeki programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, askeri erkan ile dernek temsilcilerinin aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükelçi Uysal davetlilere hitap ederek Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın anlam ve önemini anlattı.

Çocukların koro halinde seslendirdiği şarkılar, sergiledikleri halk oyunu gösterileri ve okunan şiirler davetlilerin beğenisini topladı.

Bayram vesilesiyle ayrıca Büyükelçi Uysal üç öğrenciyi makamında ağırladı ve koltuğuna oturan çocuklarla sohbet etti.

- Budapeşte'de Macar çocuklar Türkiye'deki depremzede kardeşlerini unutmadı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğince "Macar Kardeşlerinden Türk Kardeşlerine" temasıyla Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde vatandaşlarla bayramlaşma ve etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Macaristan Sosyal Hizmetler ve Çocukların Korunması Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ile Macaristan'dan çeşitli firmaların destek sağladığı etkinlikte Türk ve Macar çocuklar, bayramı zor koşullarda geçiren Türkiye'deki depremzede çocuklara oyuncak, boya kalemleri, ayakkabı, origami turna kuşları ve notlar içeren hediye paketleri hazırladı.

Macaristan'ın dört bir yanından belediye başkanlarının ve temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, Macar çocuklar depremzede Türk kardeşleri için oyuncak bağışında bulundu. Etkinlikte gönüllü vatandaş ve üniversite öğrencilerinin desteğiyle, ritim, resim, origami, rubik küp, keçe ve oyuncak, masal, halk oyunları ile bilim ve deney alanlarında eğitici ve öğretici atölyeler düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, etkinliğe katılan çocuklara katılım sertifikaları da takdim ederek boya kalemleri, oyuncak, mendil, kurabiye, Türkçe ve Macarca kitaplar ile Türk ve Macar bayrakları içeren paketler de hediye etti.

Ekşioğlu, Türkiye'deki depremlerin ardından gösterdikleri dayanışma için Macar halkına teşekkür ederek "Yaralarımızı saracağız ve hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız, güçlü ve güzel ülkemiz bu zor dönemi de aşacak." diye konuştu.

Turna ve tuğrul kuşlarının Türk ve Macar geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu ve Orta Asya'dan göçleri esnasında iki halka da yol gösterdiğine inanıldığını hatırlatan Ekşioğlu, turnanın barışın da simgesi olduğunu belirtti. Ekşioğlu, Türkiye'deki depremzede çocuklar için origami kağıtlarıyla bin turna yapan Türk ve Macar çocukların dileğinin de depremzede kardeşlerinin geleceğe umutla bakmaları olduğunu dile getirdi.

- Kosova

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde kutlama gerçekleştirildi.

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın yanı sıra ülkede görevli kurum temsilcileri ile Kosova'nın çeşitli yerleşim birimlerinden gelen 500'e yakın çocuk katıldı.

Etkinlikte bir araya gelen çocuklar, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçururken halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışması gibi çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz tarafından çocuklara günün anısına hediyeler verildi.

Etkinlik, öğrencilerce sunulan zeybek ve tiyatro gösterileriyle son buldu.

- İrlanda

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay, konuşmasında, bir yanda bayramların sevincini yaşarken diğer yanda 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin neden olduğu yıkım ve acının kalplerdeki etkisinin sürdüğünü dile getirdi.

Bayramlaşmanın ardından tezhip ve minyatür sanatçıları Şeyma Yılmaz, Gülbin Atabek ve Ayfer Balaban'ın eserlerinin yer aldığı tezhip sergisi gezildi ve sanatçılarca bu sanat dalına ilişkin uygulamalı çalıştay yapıldı.

- Hırvatistan

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğince Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı kutlandı.

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu çifte bayram sevincini Hırvatistan'daki Türk toplumuyla ve Atatürk'ün 23 Nisan'ı hediye ettiği çocuklarla birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daha sonra, makamında çocukları ağırlayan Kıran, sembolik olarak koltuğunu 11 yaşındaki Uygar Akalın'a devretti.