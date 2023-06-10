İhracat Artışı ve Pazar Payı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artış gösterdi. Almanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı ise yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda. Almanya'yı 1 milyar 108 milyon dolarla ABD, 977 milyon 729 bin dolarla Birleşik Krallık, 896 milyon 942 bin dolarla İtalya ve 877 milyon 144 bin dolarla İspanya izledi.

Sektörel İhracat

Sektörel bazda bakıldığında, mayıs ayında Almanya'ya en fazla ihracat yapan sektör 426 milyon 440 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotiv sektörünü 231 milyon 138 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 160 milyon 898 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 119 milyon 617 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 115 milyon 269 bin dolarla elektrik ve elektronik, 99 milyon 300 bin dolarla makine ve aksamları, 74 milyon 588 bin dolarla çelik ve 72 milyon 270 bin dolarla iklimlendirme sanayii sektörleri izledi.

Bölgesel İhracat

Bölgesel bazda bakıldığında, İstanbul, 638 milyon 250 bin dolarlık ihracat ile başı çekti. İstanbul'u Bursa 211 milyon 311 bin dolar, İzmir 137 milyon 536 bin dolar, Kocaeli 101 milyon 229 bin dolar ve Ankara 88 milyon 135 bin dolar ile izledi.

Rusya'ya İhracat Artışı

Mayıs ayında Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat artışı gösterdiği ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 374 milyon 449 bin dolar artış gösterdi