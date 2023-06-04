NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamaları:

İsveç, zorunluluklarını yerine getirdi. Elbette ki Türkiye'ye karşı, NATO'ya karşı bazı eylemleri İsveç'te görmek üzücü. Demokratik toplumlarda bazı hakların olduğunun da altını çizmeliyiz. Bu eylemler gerçekleşirken organizatörlerin, İsveç'in NATO'ya girmesini engellemesi bırakması gerekiyor. Bunu hatırlatmalıyız. Onların başarmasına izin vermemeliyiz. İsveç-Finlandiya ve Türkiye arasındaki 3'lü uzlaşının altını çizmek istiyoruz. En hızlı şekilde İsveç'in üyeliğinin sağlanmasını arzu ediyoruz. Erdoğan ile haziran sonrası için uzlaşıya vardık.

NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine, Kosova'daki varlığımızın önemine ve terörizmin tüm şekilde tezahürleri ile mücadelemizi ele aldık. İsveç'in NATO üyeliği sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç, Türkiye'nin endişelerini karşılamak istemektedir.