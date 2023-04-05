Türkiye, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum." dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. denildi.

KALIN: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi. Filistin'in yalnız olmadığını vurgulayan Kalın, "Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir. Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: VAHŞETİ LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum." ifadesini kullandı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti. İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇELİK: FİLİSTİNLİLERE KARŞI UYGULANAN ŞİDDETİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, yapılan saldırıyı kınayarak, "Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz." ifadelerine yer verdi. Çelik paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir. İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ SİVİLİN GÖZALTINA ALINMASINI LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da saldırıya tepki gösterildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."