Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen ve KKTC’de görev yapan Özel Eğitim Rehber öğretmeninin yayınladığı videoda Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili söyledikleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve buradaki görevine son verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de ‘17. Saat’ programına katılarak Türkiye’den gelen ve KKTC’de görev yapan Özel Eğitim Rehber öğretmeninin yayınladığı videoda Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili söyledikleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve buradaki görevine son verildiğini açıkladı.

“KKTC’DEKİ GÖREV ATAMASI GERİ ÇEKİLMİŞTİR”

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle: “Bu konuyu kamuoyu ile paylaşmayarak, zaten kamuoyunda bahse konu öğretmen ile ilgili ciddi bir tartışma oldu. Biz bu konu gündemimize geldiği zaman ilk önce ilgili öğretmenin ders programını iptal ettik ve sınıfa girmesini durdurduk. Devamında da gerekli Türkiye ile prosedürü başlatttık. Ve bu prosedür sonucunu vermiştir. İlgili öğretmenin KKTC’deki görev ataması geri çekilmiştir. KKTC ile ilişiği kesilmiştir. Bu konuda kapanmıştır. Buraya gelen her görevli halkına, KKTC çocuklarına, tek millet oluşumuza hizmet etmekle görevlidir. Dolayısıyla bu kapsamın dışında herhangi bir davranışı olacaksa biz buna kesinlikle hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bilinmesini isterim ki! bu bilgiler de sağlıklı bir şekilde gerektiği zaman verilmelidir. Yaptığımız da budur”

ÖĞRETMEN NE DEMİŞTİ

Türkiye‘den Kıbrıs‘ın kuzeyine gelen Özel Eğitim Rehber öğretmenlerinden E.B.K, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, Kıbrıslı Türklerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini, Türkiye‘nin parasını çatır çatır yediklerini, her gün “vur patlasın çal oynasın” gezdiklerini söyledi. Canlı yayının devamında kendisini izleyenlere Kıbrıs’taki ekonomi ve Kıbrıslılar hakkında sözde bilgiler vereceğini söyleyen E.B.K, “Kıbrıs Türkiye’nin parasını çatır çatır yiyor. Senin, benim vergilerimizin nerelere gittiği, bunları da kimin nasıl yediği açıkca görülüyor” dedi.