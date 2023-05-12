Son yıllarda savunma sanayiinde adeta çağ atlayan Türkiye, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Beşinci nesil uçağın belli tanımları var. Tamamen akıllı bir platform. Pilotun yükünü azaltan gerek optik gerek sinyal önlemleri fazla. Pilotun oldukça yükünü azaltıyor. Radar kesir alanı düşük uçaklardan bahsediyoruz. KAAN'ımız da böyle. KAAN tabii arkadaşları ile birlikte yola çıktı. 2023 yılı için peş peşe müjdeleri vermek istedik. Ancak mahcubiyetimiz var. 18 Mart'ta KAAN hangardan çıkacak, HÜRJET uçacak ve ATAK 2 uçacak. Ama HÜRJET ve ATAK'ı uçuramadık.

ABD İLE F-35 KRİZİ

F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten, belki ondan da daha iyi olacak. KIZILELMA'nın devreye girmesi, TCG Anadolu Gemisi Türkiye için çok önemli. Bizler güç üçgeni oluşturacağız. KAAN önemli ama diğer arkadaşları da buna güç katacak. Hava üstünlüğü anlamında hareket opsiyonları size avantajlar sağlayacak. Onun için F-35 verecekler mi vermeyecekler mi biz o tarafa bakmıyoruz. Yeni sistemler yapmamız gerekiyor biz buna bakıyoruz. Biz hedefler koyarak bunu yapıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ