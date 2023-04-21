2023 yılında 665 milyar dolara ulaşması öngörülen dünya yazılım sektörü Türk şirketleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yerli yazılımlar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Girişimci Bekir İçli tarafından 2019 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan teknoloji şirketi Bosphorus Industrial Software Solutions (BISS) de çoğunluğu yazılım mühendislerinden oluşan 35 kişilik uzman kadrosuyla Türkiye’de endüstriyel IOT yazılımları geliştirip yurtdışına ihraç ediyor. Bugüne kadar Amerika, Almanya ve Hollanda’ya 9 milyon dolardan fazla endüstriyel IoT yazılımı ihraç eden firma, 2023 yılında 5 milyon dolar daha ihracat yapmayı hedefliyor.

Tersine Göçü Hedefliyor

BISS CEO’su ve Kurucusu Bekir İçli, “Biz genç mühendislerden oluşan yeni nesil bir yazılım şirketiyiz. Firmaya özel yazılımda 2 sene gibi kısa bir sürede Avrupa'da lider olmayı planlıyoruz. Türkler yazılım konusunda çok başarılı ve yetenekliler. Bu nedenle kısa bir zaman sonra yazılım denilince ilk akla gelin ülkenin Türkiye olacağına inanıyoruz. Türkiye’den dünyaya bugüne kadar 30 bin yazılımcı gitti. Bizim amacımız yurtdışına giden bu yazılımcıları tekrar ülkemize döndürmek. Yani tersine göçü sağlamak. BISS olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Teknopark ofisiyle büyüyecek

İstanbul Levent’teki merkez ofisinin yanında, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde ve Eindhoven’da da bulunan ofisleriyle faaliyet gösteren BISS, katıldığı fuarlar, geliştirdiği işbirlikleri ve yüksek müşteri memnuniyetiyle ihracat kapasitesini sürekli artırmayı hedefliyor. Firmanın halen devam eden ve 2023’ün ilk yarısında tamamlanması planlanan Teknopark ofisi (Kocaeli Teknopark) başvurusu da bulunuyor. Firma böylece, ürettiği teknolojinin hem Ar-Ge çalışmalarını yapabilen (Teknopark), hem de uluslararası pazara sunulmasını sağlayan (Serbest Bölge) yapısıyla güçlü bir büyüme planı öngörüyor.

Pazar 1.8 trilyon dolara koşuyor

IoT, nesnelerin birbirine veya daha büyük sistemlere internet vasıtasıyla bağlanıp veri alışverişi yapmasını, birlikte çalışmasını sağlıyor. Koronavirüs pandemisi tüm dünyada IoT pazarının dünyada hızla büyümesini sağladı. Bu dönüşümün pandemi sonrasında da devam edip IoT pazar segmentinin 2028 yılına kadar 1.8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. BISS, Endüstriyel IoT alanında özelleştirilmiş yazılım çözümleriyle dünyada Türk markasını başarıyla temsil ediyor. Teknoloji ve İnovasyondan güç alan BISS, ‘Gömülü Sistemler’, ‘DevOps Mimarisi’, ‘Test Otomasyonu’, ‘Kod Kalitesi’ gibi alanlarda modern çözümler ve ürünler sunuyor.

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