Adli mercilere bilgi verilmesi

Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturulan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilecek.

Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulacak

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün yararının gözetilmesi, fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ait kişisel verilen korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları ile asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması, sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi hususların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulması hususlarını dikkate alacak.

Bu ağ sağlayıcılar, ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bir başvuru mekanizması kuracak ve başvuruları makul sürede sonuçlandıracak.

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

layıcılar, kendilerine bildirilen içeriklerin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması ve kişisel başvurularla ilgili istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık dönemlerle BTK'ya sunacak.

Raporda, içeriğin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması, kişisel başvuruların alınması ve değerlendirilmesine yönelik teknik altyapı, personel nitelikleri ve idari kapasite gibi bilgiler, kararların uygulanma süresi ve şekli, coğrafi kapsam ve süreçle ilgili detaylar, başvuruların sayısı, türü, değerlendirmeleri ve sonuçlanma süreleri gibi kategorik ve istatistiksel bilgiler, yargı ve idari mercilerden gelen kararlarla ilgili bilgiler yer alacaktır.

Ayrıca, kullanıcılara eşit ve tarafsız davranılması, kullanıcılara önerilen içeriklerin güncellenmesi ve kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasıyla ilgili alınan önlemler, etiketler, öne çıkan veya erişimi azaltılan içeriklerle ilgili algoritmalar ve şeffaflık ve reklam politikalarına dair bilgiler, reklam kütüphanesi oluşturulması ve internet sitesinde yayınlanmasıyla ilgili hususlar raporda bulunacaktır.

Reklam kütüphanesi oluşturulacak Sosyal ağ sağlayıcılar reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlüdür. Bu kütüphanede, reklam verenin kimliği, reklamın içeriği, türü, yayında kalma süresi, hedef kitlesi ve hedef kitlenin belirlenmesinde kullanılan parametreler ile ulaşılan kişi ve grup sayısı yer alacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcı, reklam kütüphanesini kolayca görülebilir ve doğrudan erişilebilir şekilde internet sitesinde yayınlamalıdır.

Adli mercilere bilgi sağlanması İnternet içerikleriyle ilgili olarak çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgi yayma, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına ilişkin faillerin tespiti amacıyla gerekli bilgiler, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise yargılamanın yapıldığı mahkeme talebinde bulunması halinde, ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli mercilere sağlanacaktır.

Çocuklara yönelik özel hizmetler sunulacak Sosyal ağ sağlayıcıları, çocuklara yönelik özel hizmetler sunma konusunda gerekli önlemleri alacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcıları, çocuk kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün yararının gözetilmesi, fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması, çocuklara yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocukların kişisel verilerinin korunması için yüksek düzeyde gizlilik ayarları ve minimum düzeyde veri işleme sağlanması, sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi konuların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulmasını dikkate alacaktır.

Bu sosyal ağ sağlayıcılar, ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplar için Türkçe, açık, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir başvuru mekanizması oluşturacak ve başvuruları makul bir sürede sonuçlandıracaktır.

Sosyal ağ sağlayıcılar, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlarla ilgili bir kriz planı oluşturmak ve BTK'ya bildirmekle yükümlüdür.

Kaynak:AA