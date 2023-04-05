Bunlardan biri olan İstanbul'daki Kariye Camii (Chora Kilisesi), hatalı restorasyon süreci nedeniyle tarihi ve sanatsal değerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Orijinal Bizans freskleri ve mozaiklerinin büyük kısmı, restorasyon sırasında zarar gördü ve yapılan hatalı işlemler sonucu eserlerin estetiği ve tarihi değeri büyük ölçüde azaldı.

Bir diğer örnek ise, Nevşehir'de bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında, kayaların doğal yapısı ve tarihi kilise freskleri ciddi şekilde tahrip oldu.

Uzmanlar, Türkiye'deki tarihi yapı ve eserlerin restorasyon süreçlerinin, alanında deneyimli ve yetkin profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, bu değerli kültürel mirasın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Tarihi eserlerin restorasyon süreçlerinin daha dikkatli ve özenli şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililer, gerekli önlemleri almak ve denetimleri sıkılaştırmak zorundadır. Türkiye'nin zengin kültürel ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılabilmesi için, bu konuda daha hassas ve titiz davranılması gerekmektedir.

Mesnevihane Camii

İstanbul Fatih’teki 171 yıllık Mesnevihane Camii’nde yapılan restorasyon tarihi dokuyu yok etti. Caminin tarihi dokusunun üzerine beton sıva yapılarak tümüyle beyaza boyandı.

Süheyl Bey Camii

Beyoğlu Fındıklı'da, 1591 yılında Süheyl Bey tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen, sekizgen planlı ve kubbeli olan camii, restorasyondan sonra camla kaplanmış, yapısı bozulmuş, daha çok AVM'ye benzeyen bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Botokslu Roma mozaikleri

Dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanı olan yeni Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki mozaiklerin yeni müzeye taşınması sırasında orijinal halleriyle ilgisi kalmayacak şekilde “restore” edildiği ortaya çıktı. Bakanlık devam eden restorasyonları durdurdu ve bir kurul kurarak inceleme başlattı.

Atik Valide Külliyesi

Mimar Sinan’ın bilinen son yapıtı Atik Valide Külliyesi’nin şifahanesi, yapılan restorasyon sonrası Mimar Sinan'ın eseriyle alakası olmayan bir hale getirilmişti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ