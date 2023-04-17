Ancak, RAM fiyatları, döviz kuru ve ithalat maliyetleri gibi faktörler nedeniyle sürekli değişebilmektedir. Bu nedenle, en güncel ve doğru fiyat bilgilerini elde etmek için teknoloji mağazalarının web sitelerini veya online alışveriş platformlarını ziyaret etmeniz önemlidir.

Türkiye'de son dönemde popüler olan bazı RAM modelleri ve özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, güncel fiyatlar için teknoloji mağazaları ve online alışveriş sitelerini kontrol etmelisiniz.

Corsair Vengeance RGB Pro:Yüksek hız ve performans sunan Corsair Vengeance RGB Pro serisi, özellikle oyuncular ve profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilir. RGB aydınlatma özelliğiyle dikkat çeken bu seri, 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasitelerde mevcuttur.

G.SKILL Trident Z RGB: G.SKILL Trident Z RGB serisi, yüksek hızlı DDR4 bellek modülleri ve göz alıcı RGB aydınlatmasıyla bilinir. Oyuncular ve yaratıcı profesyoneller için mükemmel bir seçimdir. Bu seri, 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasitelerde bulunabilir.

Kingston HyperX Fury: Kingston HyperX Fury serisi, uygun fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çeken DDR4 bellek modülleridir. Hem oyuncular hem de genel kullanıcılar için uygundur. Bu seri, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasitelerde mevcuttur.

Türkiye'deki RAM piyasasında, yeni nesil bellek modülleri ve fiyatları büyük önem taşımaktadır. Kullanıcılar, en güncel bilgilere ulaşmak ve ihtiyaçlarına en uygun RAM'i seçmek için teknoloji mağazalarını ve online alışveriş platformlarını düzenli olarak takip etmelidir. Bu sayede, hem bütçelerine uygun hem de performans beklentilerini karşılayan bellek modülleriyle bilgisayarlarını güçlendirebilirler.

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