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Bosch KGN36AI3P NoFrost 320 L A+++ Enerji Sınıfı Buzdolabı: Özellikler: NoFrost, A+++ enerji sınıfı, 320 litre kapasite, MultiAirflow sistem, VitaFresh teknolojisi, LED aydınlatma. Fiyat: Yaklaşık 7.000 TL
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Samsung RB34T632EWW NoFrost 340 L A++ Enerji Sınıfı Buzdolabı: Özellikler: NoFrost, A++ enerji sınıfı, 340 litre kapasite, All-Around Cooling teknolojisi, Metal Cooling plakası, LED aydınlatma. Fiyat: Yaklaşık 6.500 TL
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LG GBB92STAXP NoFrost 384 L A+++ Enerji Sınıfı Buzdolabı: Özellikler: NoFrost, A+++ enerji sınıfı, 384 litre kapasite, LINEARCooling teknolojisi, FRESHBalancer, DoorCooling+ sistem, LED aydınlatma. Fiyat: Yaklaşık 9.000 TL
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Beko RCNA365E40ZXPN NoFrost 365 L A++ Enerji Sınıfı Buzdolabı: Özellikler: NoFrost, A++ enerji sınıfı, 365 litre kapasite, NeoFrost teknolojisi, ProSmart Inverter kompresör, LED aydınlatma. Fiyat: Yaklaşık 4.500 TL
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Vestel EKO NF480 A+ Enerji Sınıfı Buzdolabı: Özellikler: NoFrost, A+ enerji sınıfı, 480 litre kapasite, Eko-Extra özelliği, Antibakteriyel kaplama, LED aydınlatma. Fiyat: Yaklaşık 3.700 TL
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