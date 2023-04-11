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Samsung DW60M9550BB/EF: Özellikler: A+++ enerji sınıfı, 14 kişilik kapasite, 5 program, WaterWall teknolojisi, Zone Booster, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (44 dB). Fiyat: Yaklaşık 6.500 TL

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