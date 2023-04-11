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Bosch Serie 4 SMS46MI02T: Özellikler: A++ enerji sınıfı, 13 kişilik kapasite, 6 program, VarioSpeed Plus, ExtraDry, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (44 dB). Fiyat: Yaklaşık 5.000 TL
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Siemens iQ300 SN236I03TE: Özellikler: A++ enerji sınıfı, 13 kişilik kapasite, 6 program, VarioSpeed Plus, IntensiveZone, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (46 dB). Fiyat: Yaklaşık 6.000 TL
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Beko DFN28422W: Özellikler: A++ enerji sınıfı, 14 kişilik kapasite, 8 program, Fast+ fonksiyonu, SteamGloss, Auto program, yarı yük ve sessiz çalışma (44 dB). Fiyat: Yaklaşık 3.500 TL
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LG DFB227HM: Özellikler: A+++ enerji sınıfı, 14 kişilik kapasite, 9 program, QuadWash sistem, TrueSteam, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (44 dB). Fiyat: Yaklaşık 7.000 TL
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Samsung DW60M9550BB/EF: Özellikler: A+++ enerji sınıfı, 14 kişilik kapasite, 5 program, WaterWall teknolojisi, Zone Booster, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (44 dB). Fiyat: Yaklaşık 6.500 TL
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Vestel DF47IY: Özellikler: A++ enerji sınıfı, 12 kişilik kapasite, 5 program, yarı yük ve otomatik programlar, sessiz çalışma (46 dB). Fiyat: Yaklaşık 2.500 TL
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