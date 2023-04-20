Türkiye genelindeki ortalama evlerin elektrik tüketimi, yaşam tarzları, evin büyüklüğü ve enerji verimliliği gibi faktörler dikkate alındığında büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Ancak yapılan son araştırmalar, Türkiye'deki ortalama bir evin aylık olarak yaklaşık 250-350 kWh elektrik tükettiğini göstermektedir. Bu değer, enerji verimli cihazların kullanımı ve enerji tasarrufu uygulamalarıyla azaltılabilir.

İklim koşulları ve coğrafi konum da elektrik tüketiminde büyük rol oynar. Kış aylarında ısınma ihtiyacı nedeniyle enerji tüketimi artarken, yaz aylarında ise klima kullanımı elektrik tüketimini yükseltmektedir.

Enerji tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması için hükümet, enerji verimli cihazların ve sistemlerin teşvik edilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar sayesinde, Türkiye'deki haneler enerji tüketimini düşürerek enerji faturalarında tasarruf sağlayabilir ve ülkenin enerji bağımlılığını azaltabilir.

Yenigün Haber Merkezi