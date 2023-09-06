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Kişisel fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının bazı olumsuz sonuçları olabiliyor. Veri ihlalleri nedeniyle fotoğraflar istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilebiliyor ve kişisel bilgilerin açığa çıkması riski doğabiliyor. Sonrasında siber suçlular bu fotoğrafları kimlik hırsızlığı veya oltalama saldırıları için bilgi toplamak amacıyla kullanabiliyor. Fotoğraflara gömülü konum verileri, kullanıcının nerede olduğunu açığa çıkararak fiziksel güvenliği dahi tehlikeye atabiliyor.

Kullanıcılar sevdikleriyle fotoğraf paylaşmaktan kaçınmalarına dair farklı nedenler sunuyor. Türkiye’de insanların %60’ı özel hayatları hakkında kimsenin bilgi sahibi olmasını istemiyor. Her beş katılımcıdan biri (%19) fotoğraflardaki görünümünü beğenmiyor. %20’si partnerlerinin ortak fotoğraflarının herkese açık olarak paylaşılmasını istemediğini söylüyor (erkekler bu görüşü kadınlardan daha sık dile getiriyor). Türkiye’den ankete katılan her dört kişiden biri (%25) fotoğrafların herkese açık olarak paylaşılması halinde kendilerinin veya ilişkilerinin uğursuzluğa uğrayacağından korkuyor.

Kaspersky Türkiye Ganel Müdürü İlkem Özar, sonuçları şöyle değerlendiriyor: "Bazı durumlarda, sosyal ağlardaki fotoğraflar davetsiz misafirler ve siber suçlular için bilgi kaynağı haline gelebilir. Özellikle fotoğraflara açıklamaların veya coğrafi etiketlerin eşlik ettiği durumlarda bu geçerli. Olası risklerden biri de doxing saldırılarıyla karşı karşıya kalmaktır. Bu, kötü niyetli kişilerin kurbanın itibarına zarar vermek veya sorun yaşamasına neden olmak için hakkındaki bilgileri kamuya açık bir şekilde yayınladığı bir saldırı şeklidir. Doxing yapanlar örneğin kişiyi zor durumda bırakabilecek kişisel fotoğraflar veya videolar, genellikle bağlamından koparılmış kişisel yazışma parçaları, ev adresi, telefon numarası, iş yeri hakkında bilgiler kullanırlar. Bu nedenle kişisel veya başka bir kişiyle paylaşılan, beraberinde açıklama içeren bir fotoğrafı yayınlamadan önce, böyle bir yayının herhangi birine zarar verip vermeyeceğini düşünmek ve gönderiyi yayınlamadan önce izin istemek önemlidir."

Kaspersky, sosyal ağlarda paylaşılan fotoğrafların risk oluşturmaması için şunları öneriyor: