Bu nedenle, en güncel ve doğru fiyat bilgilerini elde etmek için teknoloji mağazalarının web sitelerini veya online alışveriş platformlarını ziyaret etmeniz önemlidir.

Türkiye'de son dönemde popüler olan bazı işlemci modelleri ve özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, güncel fiyatlar için teknoloji mağazaları ve online alışveriş sitelerini kontrol etmelisiniz.

Intel Core i9-11900K: 8.800TL 11. nesil Intel işlemci serisinin amiral gemisi olan i9-11900K, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile yüksek performans sunar. Özellikle oyun ve yüksek performanslı uygulamalar için tercih edilir.

AMD Ryzen 9 5900X: 9.038TL 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile AMD'nin Zen 3 mimarisine dayalı Ryzen 9 5900X, oyun ve çoklu görevlerde mükemmel performans sağlar. Türkiye'deki RAM Piyasası: Popüler RAM Modelleri ve Fiyatlarıyla Gündemde

Intel Core i7-11700K: 5.708TL Intel'in 11. nesil işlemci serisinden i7-11700K, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Hem oyunlarda hem de uygulamalarda yüksek performans sağlar.

AMD Ryzen 7 5800X: 6.260TL AMD'nin Zen 3 mimarisine dayalı Ryzen 7 5800X, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile dengeli ve yüksek performans sunar. Oyun ve grafik tasarım alanlarında yoğun ilgi görür.

Türkiye'deki işlemci piyasasında, yeni nesil işlemcilerin performansı ve fiyatları büyük önem taşımaktadır. Kullanıcılar, en güncel bilgilere ulaşmak ve ihtiyaçlarına en uygun işlemciyi seçmek için teknoloji mağazalarını ve online alışveriş platformlarını düzenli olarak takip etmelidir. Bu sayede, hem bütçelerine uygun hem de performans beklentilerini karşılayan işlemcilerle bilgisayarlarını güçlendirebilirler.

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