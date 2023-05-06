Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi. İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Süleyman Soylu, Rize Dernekler Federasyonu'nun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı. Programa katılan Soylu'nun konvoyunu eskortlayan Togg marka polis aracı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olarak dikkat çekti.

Yerli ve milli araç üreticisi Togg, 2022 yılında üretimine başlayacak olan araçlarıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründe öncü markalarından biri olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Togg marka araçların polis filosunda kullanılması da planlanıyor. "34 A 1453" plakalı Togg marka araç, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verildi ve Türkiye'deki ilk Togg marka polis aracı olarak tarihe geçti.

Süleyman Soylu, Togg marka aracın hizmete girmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı. Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye'nin yerli ve milli araç üretiminde atılım yapması için son yıllarda birçok çalışma yürütülüyor. Togg marka araçlar da bu çalışmaların bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Togg, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil markası olarak, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye'deki ilk Togg marka polis aracının hizmete girmesi de, Togg'un başarısına ve yerli araç üretimindeki atılıma bir örnek olarak gösterilebilir.