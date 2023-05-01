Gelecekte, insanlar uzay seyahatlerinde ne tür teknolojiler kullanacaklar? Gelecekte, insanlar uzay seyahatlerinde ne tür teknolojiler kullanacaklar?
  1. Xiaomi Mi Band 6 Fiyat: 849 TL Özellikler:
  • 1.56 inç AMOLED ekran
  • Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
  • 30 farklı spor modu
  • 5ATM su geçirmezlik
  • 14 gün pil ömrü
  1. Huawei Watch Fit Fiyat:1.499 TL Özellikler:
  • 1.64 inç AMOLED ekran
  • Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
  • 96 farklı spor modu
  • 5ATM su geçirmezlik
  • 10 gün pil ömrü
  1. Samsung Galaxy Fit 2 Fiyat: 400-500 TL Özellikler:
  • 1.1 inç AMOLED ekran
  • Nabız ve uyku takibi
  • Otomatik spor modu algılama
  • 5ATM su geçirmezlik
  • 15 gün pil ömrü
  1. Amazfit Bip U Pro Fiyat: 600-700 TL Özellikler:
  • 1.43 inç TFT ekran
  • Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
  • 60 farklı spor modu
  • 5ATM su geçirmezlik
  • 9 gün pil ömrü
  1. Realme Watch 2 Fiyat: 771  TL Özellikler:
  • 1.4 inç TFT ekran
  • Nabız ve uyku takibi
  • 90 farklı spor modu
  • IP68 su ve toz geçirmezlik
  • 12 gün pil ömrü

Bu liste, Türkiye'de bulunan uygun fiyatlı akıllı saat modellerini ve özelliklerini içermektedir. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre bir model seçerek, en iyi fiyatı bulmak için çeşitli perakendecileri ve e-ticaret sitelerini kontrol etmeniz önerilir.