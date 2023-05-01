- Xiaomi Mi Band 6 Fiyat: 849 TL Özellikler:
- 1.56 inç AMOLED ekran
- Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
- 30 farklı spor modu
- 5ATM su geçirmezlik
- 14 gün pil ömrü
- Huawei Watch Fit Fiyat:1.499 TL Özellikler:
- 1.64 inç AMOLED ekran
- Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
- 96 farklı spor modu
- 5ATM su geçirmezlik
- 10 gün pil ömrü
- Samsung Galaxy Fit 2 Fiyat: 400-500 TL Özellikler:
- 1.1 inç AMOLED ekran
- Nabız ve uyku takibi
- Otomatik spor modu algılama
- 5ATM su geçirmezlik
- 15 gün pil ömrü
- Amazfit Bip U Pro Fiyat: 600-700 TL Özellikler:
- 1.43 inç TFT ekran
- Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi
- 60 farklı spor modu
- 5ATM su geçirmezlik
- 9 gün pil ömrü
- Realme Watch 2 Fiyat: 771 TL Özellikler:
- 1.4 inç TFT ekran
- Nabız ve uyku takibi
- 90 farklı spor modu
- IP68 su ve toz geçirmezlik
- 12 gün pil ömrü
Bu liste, Türkiye'de bulunan uygun fiyatlı akıllı saat modellerini ve özelliklerini içermektedir. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre bir model seçerek, en iyi fiyatı bulmak için çeşitli perakendecileri ve e-ticaret sitelerini kontrol etmeniz önerilir.