Xiaomi Mi Band 6 Fiyat: 849 TL Özellikler:

1.56 inç AMOLED ekran

Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi

30 farklı spor modu

5ATM su geçirmezlik

14 gün pil ömrü

Huawei Watch Fit Fiyat:1.499 TL Özellikler:

1.64 inç AMOLED ekran

Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi

96 farklı spor modu

5ATM su geçirmezlik

10 gün pil ömrü

Samsung Galaxy Fit 2 Fiyat: 400-500 TL Özellikler:

1.1 inç AMOLED ekran

Nabız ve uyku takibi

Otomatik spor modu algılama

5ATM su geçirmezlik

15 gün pil ömrü

Amazfit Bip U Pro Fiyat: 600-700 TL Özellikler:

1.43 inç TFT ekran

Nabız, oksijen seviyesi ve uyku takibi

60 farklı spor modu

5ATM su geçirmezlik

9 gün pil ömrü

Realme Watch 2 Fiyat: 771 TL Özellikler:

1.4 inç TFT ekran

Nabız ve uyku takibi

90 farklı spor modu

IP68 su ve toz geçirmezlik

12 gün pil ömrü

Bu liste, Türkiye'de bulunan uygun fiyatlı akıllı saat modellerini ve özelliklerini içermektedir. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre bir model seçerek, en iyi fiyatı bulmak için çeşitli perakendecileri ve e-ticaret sitelerini kontrol etmeniz önerilir.