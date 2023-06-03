Normalde bu listede ilk sırayı Hyundai i10 modeli alacaktı. Ancak Hyundai, Haziran fiyat listesinde i10 modeline yer vermedi ve bu modelin satışını durdurdu. Bu durumda en ucuz sıfır otomobil listesine bakacak olursak:

Fiat Egea Sedan: 1.4 Fire 95 Hp Easy donanım paketli manuel versiyonu ile 549 bin TL’den giriş yapıyor. Fiat Panda: Yenilenen 2023 model Fiat Panda, 553 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Renault Taliant: Renault’un ekonomik sedan modeli Taliant, 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi ile 600 bin TL'ye satılmakta. Renault Clio: Renault Clio, 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketiyle 609 bin TL’ye satışa sunulmuş durumda. Dacia Sandero Stepway: Dacia Sandero Stepway, 1.0 TCE 90 Hp motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 655 bin TL’ye satılmakta. Mercedes-Benz'den Tesla'ya Elektrikli Rakip: Yeni Modeller ve Yeni Strateji

Bu otomobiller, Türkiye'deki ekonomik koşullar göz önüne alındığında en ucuz sıfır otomobiller olarak listelenmektedir. Ancak her geçen gün otomobil fiyatlarının arttığı bu dönemde, tüketicilerin araç alırken daha fazla araştırma yapmaları önerilir.