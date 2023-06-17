Türkiye’deki En Ucuz Sıfır Kilometre SUV’lar - Haziran 2023 SUV araçlar, Türk kullanıcılar arasında büyük bir popülerliğe sahip. Özellikle yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmi ile ailelerin gözdesi olan bu araçlar, 2023 yılında da popülerliğini koruyor. İşte Haziran 2023'teki en ucuz sıfır kilometre SUV otomobiller:

1. Egea Cross - En Uygun Fiyatlı SUV

Fiat Egea, sedan segmentinde büyük başarı yakalayan ve "Ezber Bozan Sedan" sloganıyla tanıtılan bir model. Ancak Fiat, bu başarısını crossover SUV segmentine de taşımayı başardı. Fiat Egea Cross modeli, 2023 Haziran ayı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz SUV modeli olarak listemizin başında yer alıyor. Modelin en ucuz versiyonu olan 1.4 Fire 95 HP Street, 640.900 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

2. Hyundai Bayon - Uygun Fiyatlı Koreli SUV

Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin SUV modeli Bayon, 2023 Haziran ayında en ucuz ikinci SUV olarak listemizde yer alıyor. Modelin en uygun fiyatlı versiyonu olan 1.4 MPI 100 PS Jump modeli, 760.000 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

3. Dacia Duster - Uygun Fiyatla Geniş İç Hacim

Dacia'nın popüler SUV modeli Duster, listemizde üçüncü sırada yer alıyor. Modelin Essential TCe 90 bg versiyonu, 828.000 TL fiyat etiketi ile satılıyor ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor.

4. Citroen C3 Aircross SUV - Fransız Zarafeti Uygun Fiyatla

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in SUV modeli C3 Aircross, listemizin dördüncü sırasında yer alıyor. Modelin en ucuz versiyonu olan 1.2 PureTech 130 HP – EAT6 Feel modeli, 874.200 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

5. Renault Captur - Popüler Model Uygun Fiyatla

Türkiye'nin popüler modellerinden biri olan Renault Captur, listemizde beşinci sırada yer alıyor. Captur'un en uygun fiyatlı modeli olan Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg, 1.113.000 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Her biri kendi segmentinde önemli bir popülerliğe sahip olan bu SUV modelleri, fiyatları ve özellikleri ile Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Her alıcı için en uygun modeli bulmak, bütçe ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişir