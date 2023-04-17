Yeni nesil oyunlar ve uygulamalar, daha yüksek grafik performansı gerektirdiğinden, son teknoloji ekran kartlarına olan ilgi hızla artıyor. Özellikle NVIDIA ve AMD gibi büyük üreticilerin yeni modelleri, gelişmiş özellikleri ve yüksek performanslarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Ancak ekran kartı fiyatları, Türkiye'de döviz kuru ve ithalat maliyetleri gibi faktörler nedeniyle sürekli değişebiliyor. Bu nedenle, kullanıcıların en güncel ve doğru fiyat bilgilerine erişebilmeleri için teknoloji mağazalarının web sitelerini veya online alışveriş platformlarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

Türkiye'de son dönemde popüler olan bazı ekran kartı modelleri şunlardır:

NVIDIA GeForce RTX 3080 : 27.500TL

NVIDIA GeForce RTX 3070 : 13.600

AMD Radeon RX 6800 XT : 15.480TL

AMD Radeon RX 6700 XT : 13.500TL

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti : 15.150TL

Bu ekran kartları, güçlü performansları ve gelişmiş özellikleri sayesinde, özellikle oyun ve grafik tasarım alanlarında yoğun ilgi görüyor. Yeni modellerin piyasaya sürülmesi ve sürekli güncellenen teknolojiler, Türkiye'deki ekran kartı pazarının daha da büyümesine ve kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesine olanak tanıyor.

Özetle, Türkiye'deki ekran kartı piyasası, yeni modeller ve fiyat değişiklikleriyle dikkat çeken ve sürekli gelişen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların en güncel bilgilere ulaşabilmek ve ihtiyaçlarına en uygun ekran kartını seçebilmek adına teknoloji mağazaları ve online alışveriş platformlarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşımaktadır.