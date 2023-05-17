Ekonomik Kriz ve Seçim Sonuçları

Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde gerçekleşen seçimler, beklenen ekonomik tepkiyi sandığa yansıtmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasının yarattığı enflasyon ve Türk Lirası'ndaki kur krizleri ekonomiyi olumsuz etkiledi. Ancak bu durum, seçim sonuçlarına doğrudan yansımadı.

Ekonomik Krizin Farklı Etkileri

Gazeteci Çiğdem Toker, ekonomik krizin Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde hissedilmediğine dikkat çekiyor. Kırsal alanda yaşanan ekonomik zorluklar, kentlerdeki durumdan daha hafif olabilir. Kentte asgari ücretli bir seçmenin kirada olması, faturalar ve genel yaşam giderleri, yoksulluğu arttırıyor.

Siyasi Sadakat ve Ekonomik Kriz

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi olan Şule Özsoy Boyunsuz, AKP'nin "siyasi sadakati" satın almak için gücünü kullandığını ve para yardımları yaptığını belirtiyor. Boyunsuz, ekonomik krizin en yoksul kesimleri geçmişten daha fazla etkilemediğini, çünkü bu kesimlerin zaten yardımlarla yaşadığını ve siyasi sadakatin bu durumu etkilemediğini belirtiyor.

Sosyal Devletin Görevleri ve Parti Desteği

Gazeteci Çiğdem Toker, AKP iktidarının sosyal devletin görevleri olan destekleri parti desteği gibi sunduğunu belirtiyor. Bu durum, AKP seçmeninin başka partiye oy verirse bu desteklerin kesileceğini düşünmesine yol açıyor.

Güvenlik Eksenli Politika Söylemi

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, ekonomik daralma olduğunda milliyetçiliğin öne çıktığını belirtiyor. AKP'nin güvenlik eksenli söyleminin seçmende daha çok yankı bulduğunu ifade ediyor. Siyaset Bilimci Prof. Ali Çarkoğlu da, AKP'nin SİHA’lar, güvenlik söylemi, beka söylemi, HDP’ye saldırı, terörle işbirliği gibi söylemlerinin, ekonomik zorluklara rağmen muhafazakar milliyetçi seçmeni kendine çektiğini belirtiyor.