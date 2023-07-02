Ünlü oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in zehirli trakonya balığına basıp acil servise gitmeleri, Türkiye'nin denizlerindeki zehirli balık tehlikesini gündeme getirdi. Peki, bu zehirli balıklar nereden çıktı? Türkiye'nin denizlerindeki zehirli balık türlerinin sayısı artıyor mu? Bu tehlikeli canlılarla karşılaşmamızın sebebi gerçekten de küresel ısınma mı? En önemlisi, zehirli bir balığa basarsak veya onunla temas edersek ne yapmamız gerekiyor?

Bu ve daha fazlasının yanıtını arıyoruz. Denizlerimizde sinsi bir şekilde dolaşan bu zehirli canlılar hakkında bilmeniz gerekenleri, uzman görüşlerini ve tedbir yöntemlerini sizler için derledik. Hem deniz keyfinizi zehirleyen bu canlıları tanıyın, hem de nasıl korunacağınızı öğrenin.

Türkiye'deki Köpek Balığı Durumu ve Uzman Açıklamaları

46 km'lik sahilin kapatılmasıyla birlikte Türkiye'deki köpek balığı durumu ve potansiyel riskler tartışılmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli köpek balığı uzmanlarından biri olan Hakan Kabasakal, doğanın korunması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının gerekliliğine dikkat çekti. Kabasakal, Türkiye'de 38 tür köpek balığının bulunduğunu ve 1881-2019 yılları arasında saldırı kayıtlarının olduğunu belirtti. Kabasakal, özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında köpek balığı görülme sıklığının yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'deki Köpek Balığı Saldırısı Olasılığı

Deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp ise Türkiye'deki köpek balığı saldırısı olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Gökalp, Kızıldeniz'deki saldırıların, turizm tesisleri ve teknelerden denize atılan ölü balıklar ve etlerle tetiklendiğini söyledi. Ancak Türkiye'de benzer bir durumun yaşanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan bir Rus turist, köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında turistin yardım çağrılarına rağmen kimsenin yardım etmediği belirtildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri köpek balığını yakalayıp, turistin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu'nun Açıklaması

Saldırının ardından Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, köpek balığı saldırısında hayatını kaybeden Rus vatandaşının ailesine başsağlığı dileklerini sundu. Ayrıca, Rus turistlerin denize girerken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Saldırının Ardından Plajın Kapatılması ve Soruşturma

Köpek balığı saldırısının gerçekleştiği plaj, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu olay, köpek balığı saldırılarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zehirli Balıklar Nereden Çıktı?

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, zehirli trakonya balığına basarak acil servise gitmek zorunda kaldılar. Peki bu zehirli balıklar nereden çıktı? Türkiye son yıllarda karada olduğu gibi denizde de büyük miktarda dış göç alıyor. Dünya denizlerindeki 225 balık türünün aktif zehirli olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'deki Zehirli Balık Sayısı Artıyor

Geçmişte Türkiye'deki 450 balık türünden 26'sının aktif zehirli olduğu biliniyordu. Ancak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’deki aktif zehirli balık türlerinin 66’ya çıktığını açıkladı. Turan, küresel ısınma sonucu Akdeniz’in tropikalleştiğini ve Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki zehirli balıkların Akdeniz’e geldiğini tespit etti.

Zehirli Balıkların Tehlikesi ve İlk Yardım

Zehirli balıklar, ısırma, sokma-vurma ve batma olmak üzere üç yoldan zarar verebilir. Soğuk su veya buz tedavisi uygulanmaması gerektiği, 40 derece sıcaklıkta su tedavisinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Balığa basıldığında alerjik reaksiyonlar ve ağır semptomlar ortaya çıkabilir ve anti alerjik tedavi uygulanmalıdır.

Türkiye'nin Sularında Görülen Zehirli Balık Türleri

Trakonya:

Marmara ve Ege’de görülen, zehirli ve iğneli bir balık türü. Hareketsiz bir balıktır ancak deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir.

İskorpit:

En çok yenen balıklar arasında olup, trakonyalardan sonra en kuvvetli zehre sahiptir. Sırt, anal ve karın yüzgeçlerinin hepsi zehir bezleri taşır.

Sokar:

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Kızıldeniz göçmenidir ve otçul olarak beslenen tek zehirli balıktır. Sırt ve karın yüzgeçlerinin tümü zehir bezleri taşır.

Tiryaki:

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Kumlu ve çamurlu zeminlerde kendini zemine gizler. Zehir etkisi diğerlerine oranla daha azdır.