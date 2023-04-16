- Honda Civic
ABD'deki Honda Civic başlangıç fiyatları
- Honda Civic: Yaklaşık 21.000 ABD doları
Türkiye'deki Honda Civic başlangıç fiyatları
- Honda Civic: Yaklaşık 1.044.000 Türk Lirası
- BMW 3 Serisi
ABD'deki BMW 3 Serisi başlangıç fiyatları
- BMW 320i: Yaklaşık 41.000 ABD doları
Türkiye'deki BMW 3 Serisi başlangıç fiyatları
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- BMW 320i: Yaklaşık 2.216.712,60 Türk Lirası
- Ford Ranger
ABD'deki Ford Ranger başlangıç fiyatları
- Ford Ranger: Yaklaşık 27.400 ABD doları
Türkiye'deki Ford Ranger başlangıç fiyatları
- Ford Ranger: Yaklaşık 1.550.000 Türk Lirası
Bu fiyatlar, Türkiye'deki araç fiyatlarının ABD'ye kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye'deki daha yüksek fiyatlar, ithal ürünlere uygulanan yüksek vergi oranları, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV ve döviz kuru farkları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ