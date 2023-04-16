Honda Civic

ABD'deki Honda Civic başlangıç fiyatları

Honda Civic: Yaklaşık 21.000 ABD doları

Türkiye'deki Honda Civic başlangıç fiyatları

Honda Civic: Yaklaşık 1.044.000 Türk Lirası



BMW 3 Serisi

ABD'deki BMW 3 Serisi başlangıç fiyatları

BMW 320i: Yaklaşık 41.000 ABD doları

Türkiye'deki BMW 3 Serisi başlangıç fiyatları

BMW 320i: Yaklaşık 2.216.712,60 Türk Lirası



Ford Ranger

ABD'deki Ford Ranger başlangıç fiyatları

Ford Ranger: Yaklaşık 27.400 ABD doları

Türkiye'deki Ford Ranger başlangıç fiyatları

Ford Ranger: Yaklaşık 1.550.000 Türk Lirası



Bu fiyatlar, Türkiye'deki araç fiyatlarının ABD'ye kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye'deki daha yüksek fiyatlar, ithal ürünlere uygulanan yüksek vergi oranları, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV ve döviz kuru farkları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ