Geçtiğimiz 2022'nin Eylül ayında, Renault'un planlarının ilk sonucunu Mitsubishi'nin ASX modeli üzerinden gözlemlemiştik. Yeni bir nesil beklentisiyle karşılanan ASX, Renault tarafından logosu değiştirilmiş bir Captur olarak karşımıza çıkmıştı. Renault, bu taktiği Mitsubishi Colt için de uyguladı. Şu anda karşımıza çıkan yeni Colt ailesi, tasarım ve donanım açısından Clio ile oldukça benzerlik gösteriyor. Bursa'da üretilecek olan otomobilin üretim süreci, makyajlı Clio ile birlikte Eylül ayında başlayacak.

Yeni Colt'un motor seçenekleri de Clio ile aynı olacak. Otomobilin ailesinde giriş seviyesi, 65 beygir güç ve 95 Nm tork üreten 1.0 litrelik üç silindirli atmosferik bir makine ile manuel şanzıman kombinasyonu yer alacak. Bir üst seviyede ise, aynı motorun turbo destekli versiyonunu göreceğiz, bu seçenek 90 beygir güç ve 160 Nm tork sağlıyor. Bu seviyede X-Tronic otomatik şanzıman da bir seçenek olacak.

Colt'un en üst noktası, makyajlı Clio'da gördüğümüz tam hibrit olacak. 145 beygirlik kombinasyonla gelen bu seçenekte, 1,6 litrelik benzinli motor temel oluşturacak. 1,2 kWh kapasiteli batarya ile donatılan hibrit seçenek, büyük ölçüde elektrikli sürüş imkanı sunacak. 0-100 km hızlanması 9,3 saniye olarak belirlenen Colt'un 65 beygirlik atmosferik kombinasyonunda ise bu değer 17 saniyeye kadar çıkacak.

