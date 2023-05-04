Türkiye'de bütçe dostu kulaklıklar arayanlar için Xiaomi Mi Basic, Philips SHE1350, JBL C100SI ve Sony MDR-EX15AP gibi popüler seçenekler mevcuttur. Bu kulaklıklar, uygun fiyatlarının yanı sıra kullanışlı özellikler ve kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Güncel fiyatlar ve daha fazla seçenek için teknoloji mağazalarını ve e-ticaret sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.

  1. Xiaomi Mi Basic Kulak İçi Kulaklık

  • Fiyat: 188,50 TL arası
  • Özellikler: Kulak içi tasarım, 3.5 mm jak, dahili mikrofon Xiaomi'nin uygun fiyatlı kulak içi kulaklığı, hem müzik dinlemek hem de telefon görüşmeleri yapmak için ideal bir seçenek.
  1. Philips SHE1350

  • Fiyat: 150 TL arası
  • Özellikler: Kulak içi tasarım, bas açıklığı teknolojisi, 3.5 mm jak Philips SHE1350, bas açıklığı teknolojisi sayesinde net ve güçlü bir ses deneyimi sunuyor.
  1. JBL C100SI

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  • Fiyat: 210 TL arası
  • Özellikler: Kulak içi tasarım, JBL Pure Bass ses, tek düğmeli uzaktan kumanda ve mikrofon JBL C100SI, kaliteli ses performansı ve kullanışlı tek düğmeli uzaktan kumanda özelliği ile öne çıkıyor.
  1. Sony MDR-EX15AP

  • Fiyat: 165 TL arası
  • Özellikler: Kulak içi tasarım, hafif ve konforlu, 3.5 mm jak, dahili mikrofon Sony MDR-EX15AP, hafif ve konforlu yapısı ile uzun süreli kullanımlar için ideal bir seçenektir.