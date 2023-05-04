Türkiye'de bütçe dostu kulaklıklar arayanlar için Xiaomi Mi Basic, Philips SHE1350, JBL C100SI ve Sony MDR-EX15AP gibi popüler seçenekler mevcuttur. Bu kulaklıklar, uygun fiyatlarının yanı sıra kullanışlı özellikler ve kaliteli ses deneyimi sunmaktadır. Güncel fiyatlar ve daha fazla seçenek için teknoloji mağazalarını ve e-ticaret sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.

Xiaomi Mi Basic Kulak İçi Kulaklık

Fiyat: 188,50 TL arası

Özellikler: Kulak içi tasarım, 3.5 mm jak, dahili mikrofon Xiaomi'nin uygun fiyatlı kulak içi kulaklığı, hem müzik dinlemek hem de telefon görüşmeleri yapmak için ideal bir seçenek.

Philips SHE1350

Fiyat: 150 TL arası

Özellikler: Kulak içi tasarım, bas açıklığı teknolojisi, 3.5 mm jak Philips SHE1350, bas açıklığı teknolojisi sayesinde net ve güçlü bir ses deneyimi sunuyor.

JBL C100SI

Fiyat: 210 TL arası

Özellikler: Kulak içi tasarım, JBL Pure Bass ses, tek düğmeli uzaktan kumanda ve mikrofon JBL C100SI, kaliteli ses performansı ve kullanışlı tek düğmeli uzaktan kumanda özelliği ile öne çıkıyor.

Sony MDR-EX15AP