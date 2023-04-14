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DJI Mavic 2 Pro Özellikler: Hasselblad L1D-20c kamera, 20 MP 1 inç CMOS sensör, 31 dakika uçuş süresi, 10 km maksimum iletişim menzili, 72 km/s maksimum hız Fiyat Aralığı: 38.000 TL
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DJI Mavic Air 2 Özellikler: 48 MP fotoğraf çözünürlüğü, 4K video kaydı, 34 dakika uçuş süresi, 10 km maksimum iletişim menzili, 68 km/s maksimum hız Fiyat Aralığı: 36.000 TL
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Autel Robotics EVO II Özellikler: 8K video kaydı, 48 MP fotoğraf çözünürlüğü, 40 dakika uçuş süresi, 9 km maksimum iletişim menzili, 72 km/s maksimum hız Fiyat Aralığı: 33.477 TL
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DJI Mini 2 Özellikler: 12 MP fotoğraf çözünürlüğü, 4K video kaydı, 31 dakika uçuş süresi, 10 km maksimum iletişim menzili, 57 km/s maksimum hız Fiyat Aralığı: 12.900TL
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