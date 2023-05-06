Türkiye'de satılan 750 cc motosiklet modelleri oldukça çeşitlidir. Bu modellerin fiyatları, özellikleri ve performansları da birbirinden farklılık gösterir. İşte Türkiye'de satılan bazı 750 cc motosiklet modelleri ve özellikleri:

Kawasaki Z900RS: Z900RS, 948 cc'lik bir motora sahiptir ve 111 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çift disk frenler, elektronik gaz kelebeği ve çekiş kontrol sistemi gibi özellikleri bulunur.

Yamaha Tracer 700: Yaklaşık 299.000 TL fiyatı civarın'da olan Yamaha Tracer 700, 689 cc'lik bir motora sahiptir ve 74 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çekiş kontrol sistemi ve elektronik gaz kelebeği gibi özellikleri bulunur.

Honda NC750X: Fiyatı yaklaşık 255.000 TL civarın'da olanHonda NC750X, 745 cc'lik bir motora sahiptir ve 54 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, hız sabitleyici, yol bilgisayarı ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu gibi özellikleri bulunur.

Triumph Street Triple RS: Fiyatı yaklaşık 360.000 TL civarın'da olan Triumph Street Triple RS, 765 cc'lik bir motora sahiptir ve 123 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çekiş kontrol sistemi, hız sabitleyici ve yol bilgisayarı gibi özellikleri bulunur.

Suzuki SV650: Yaklaşık 200.000 TL fiyatı civarın'da olan Suzuki SV650, 645 cc'lik bir motora sahiptir ve 76 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çift disk frenler ve LED farlar gibi özellikleri bulunur.

BMW F 750 GS: Fiyatı yaklaşık 450.000 TL civarın'da olan BMW F 750 GS, 853 cc'lik bir motora sahiptir ve 77 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çekiş kontrol sistemi, yol bilgisayarı ve çift disk frenler gibi özellikleri bulunur.

Ducati Monster 821: Fiyatı yaklaşık 290.000 TL civarın'da olan Ducati Monster 821, 821 cc'lik bir motora sahiptir ve 109 beygir güç üretir. ABS fren sistemi, çekiş kontrol sistemi, çift disk frenler ve LED farlar gibi özellikleri bulunur.

Bu listede sadece bazı 750 cc motosiklet modelleri yer almaktadır ve fiyatlar belirtilen ürünlere özel kampanyalar veya ekstra özelliklerin eklenmesiyle farklılık gösterebilir.