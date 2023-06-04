2- Fiat

Listemizin 2. sırasında Türkiye'nin önde gelen otomobil markalarından biri olan Fiat yer alıyor. Fiat, "Fiat Professional" olarak adlandırdığı hafif ticari sınıfta, Ford'un ardından 2. sıraya yerleşmiştir. Mayıs ayında, marka, Doblo, Fiorino, Ducato, Pratico ve Scudo modelleriyle toplamda 5.220 adetlik bir satış gerçekleştirmiştir.

3- Peugeot

Listemizin 3. sırasında Fransız otomobil markası Peugeot bulunuyor. Peugeot, hafif ticari araç segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. Marka, Mayıs ayında, Partner, Expert, Boxer modelleriyle toplamda 3.099 adetlik bir satış gerçekleştirmiştir.

4- Citroen

Listemizin 4. sırasında bir diğer Fransız markası olan Citroen bulunuyor. Citroen, Mayıs ayında toplamda 2.921 adet hafif ticari otomobil sattı.

5- Opel

Listemizin 5. ve son sırasında Alman asıllı bir Stellantis markası olan Opel bulunuyor. Diğer markalara göre ticari araç sektörüne daha geç giriş yapan Opel, yılın ilk 5 ayında satışlarını arttırmaya devam etti. Mayıs ayında marka, toplamda 1.873 adet hafif ticari otomobil sattı.