Kaspersky Güvenlik Ağı'na göre sadece Türkiye'de 473 binden fazla finansal tehdit Kaspersky tarafından engellendi. Bu saldırılar, kredi kartı numaraları ve oturum açma bilgileri gibi finansal bilgileri çalmayı amaçlıyor ve genellikle kurbanları cezbetmek için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor.

Siber saldırılar psikolojik yıkıma da yol açıyor!

Dijital ödemeleri hedef alan bir siber tehdidin etkisi tüketicilere sadece mali yük getirmekle kalmıyor, aynı zamanda psikolojik olarak da etkiliyor. Örneğin katılımcıların %69'u bu nedenle uykularının kaçtığını ve paralarını geri alma konusunda büyük endişe duyduklarını söylüyor. Kullanıcıların %64'ü dijital ödeme sağlayıcılarına olan güvenlerinin azaldığını bildiriyor. %67'si bir siber olay yaşadıktan sonra çok daha dikkatli olduklarını, %79'u virüs bulaşan cihazlarına antivirüs uygulamaları gibi güvenlik çözümleri yüklediklerini ifade ediyor.

Kaspersky Teknik Uzmanlık Başkanı Emad Haffar, şunları söylüyor: "Pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'deki kullanıcıların %47'si dijital ödemeleri kullanırken en az bir olayla karşılaştı. Bu nedenle çevrimiçi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetleri dahil olmak üzere yeni teknolojilerle güvenli bir şekilde nasıl etkileşim kurulacağını bilmek giderek daha önemli hale geliyor. Devlet, dijital ödeme sağlayıcıları, kullanıcılar ve siber güvenlik şirketleri gibi tüm paydaşların sürdürülebilir ve güvenli bir ödeme ekosistemi oluşturmak için bir araya gelmesi gerekiyor."

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların dijital ödeme teknolojilerinden güvenli bir şekilde faydalanmalarına yardımcı olmak için şunları öneriyor:

PIN kodunuzu, şifrenizi veya diğer finansal bilgilerinizi çevrimiçi veya çevrimdışı ortamda kimseyle paylaşmayın.

Herhangi bir çevrimiçi işlem yapmak için halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının.

Çevrimiçi işlemler yapmak için ayrı bir kredi kartı veya banka kartı kullanın. Finansal işlemlerin takibine yardımcı olması için kartlarınıza harcama limiti belirleyin.

Güvenilir ve resmi web sitelerinden alışveriş yapın.

Finansal işlemler için kullanılan tüm cihazlarınızda güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Bu çözümler hileli veya şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesine ve ziyaret edilen web sitelerinin güvenliğinin kontrol edilmesine yardımcı olur.

Kaspersky, dijital ödeme hizmetleri sunan geliştiricilere, bankalara ve şirketlere şunları öneriyor: