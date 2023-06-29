Herkesin tatil anlayışı farklıdır. Bazıları sadece deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isterken, bazıları da doğa ile iç içe, gezip görebileceği tatil yerlerini tercih edebilir. Ama her iki seçenekte de ortak nokta, tatilimizi uygun bütçe ile geçirmek istememizdir. Peki, en ucuz maliyetleri tatil rotaları nereler? Hangi yerlerde daha uygun bütçe ile tatil yapabiliriz. Detaylar haberimizde.

1) Balıkesir/Erdek

Erdek, Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden birisidir. Antik kentleri, Açık Hava Müzesi, temiz denizi ve kumsalı ile Erdek, önemli bir turizm merkezidir. Erdek, ılıman iklime sahiptir.

2) Balıkesir/Ayvalık

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık, Balıkesir'in en batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan bir ilçedir. Ayvalık'ta Akdeniz iklimi geçerlidir.

3)Bartın/Amasra

Amasra Karadeniz Bölgesi'nin en güzel tatil yerlerinden biridir. Amasra Müzesi ve Amasra Kalesi görülmesi gereken yerlerden biridir. Amasra'da orta kuşak iklimi geçerlidir.

4) Kastamonu/İnebolu

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan İnebolu, Kastamonu'nun bir liman ilçesidir. İnebolu ılıman bir iklime sahiptir.

5) Çanakkale/Gökçeada

Gökçeada Türkiye'nin en büyük adasıdır. Gökçeada'nın güney sahillerinde daha çok Akdeniz iklimi, kuzey sahillerinde ise Marmara iklimi görülüyor.

6)Muğla/Akyaka

Ege Bölgesi'nde bulunan, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan önemli bir turizm merkezidir. Akyaka'da karasal iklim geçerlidir.