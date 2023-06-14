İnternet hız testi ölçüm platformu Speedtest'in sonuçlarına göre Türkiye mobil internet hızında dünya sıralamasında orta sıralarda, sabit internette ise en gerilerde yer aldı.
Türkiyede en hızlı internet kaç Mbps?
Türkiye'nin mobil internet indirme hızı ortalaması 30,98 Mbps, yükleme hızı ortalaması 13,10 Mbps seviyesinde.
Şehir İndirme hızı Yükleme hızı
İstanbul 35,69 Mbps 14,17 Mbps
Ankara 34,44 Mbps 13,45 Mbps
Bursa 32,13 Mbps 14,12 Mbps
İzmir 31,26 Mbps 14,54 Mbps
Adana 29,06 Mbps 14,86 Mbps
Dünya internet hızı sıralaması 2023
Birleşik Arap Emirlikleri: 178,25 Mbps
Katar: 174,56 Mbps
Norveç: 143,55 Mbps
Kuveyt: 135,63 Mbps
Danimarka: 129,95 Mbps
Güney Kore: 120,38 Mbps
Hollanda: 114,19 Mbps
Çin: 109,09 Mbps
Bulgaristan: 103,72 Mbps
Bahreyn: 102,45 Mbps
Şehirler:
Ar-Rayyan, Katar: 223,87 Mbps
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: 210,70 Mbps
Kopenhag, Danimarka: 198,92 Mbps
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri: 179,63 Mbps
Oslo, Norveç: 177,06 Mbps
Riyad, Suudi Arabistan: 170,01 Mbps
Doha, Katar: 165,14 Mbps
Pekin, Çin: 161,68 Mbps
Şangay, Çin: 159,23 Mbps
Stockholm, İsveç: 144,22 Mbps