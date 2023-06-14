İnternet hız testi ölçüm platformu Speedtest'in sonuçlarına göre Türkiye mobil internet hızında dünya sıralamasında orta sıralarda, sabit internette ise en gerilerde yer aldı.

Türkiyede en hızlı internet kaç Mbps?

Türkiye'nin mobil internet indirme hızı ortalaması 30,98 Mbps, yükleme hızı ortalaması 13,10 Mbps seviyesinde.

Şehir İndirme hızı Yükleme hızı

İstanbul 35,69 Mbps 14,17 Mbps

Ankara 34,44 Mbps 13,45 Mbps

Bursa 32,13 Mbps 14,12 Mbps

İzmir 31,26 Mbps 14,54 Mbps

Adana 29,06 Mbps 14,86 Mbps

Dünya internet hızı sıralaması 2023

Birleşik Arap Emirlikleri: 178,25 Mbps

Katar: 174,56 Mbps

Norveç: 143,55 Mbps

Kuveyt: 135,63 Mbps

Danimarka: 129,95 Mbps

Güney Kore: 120,38 Mbps

Hollanda: 114,19 Mbps

Çin: 109,09 Mbps

Bulgaristan: 103,72 Mbps

Bahreyn: 102,45 Mbps

Şehirler:

Ar-Rayyan, Katar: 223,87 Mbps

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: 210,70 Mbps

Kopenhag, Danimarka: 198,92 Mbps

Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri: 179,63 Mbps

Oslo, Norveç: 177,06 Mbps

Riyad, Suudi Arabistan: 170,01 Mbps

Doha, Katar: 165,14 Mbps

Pekin, Çin: 161,68 Mbps

Şangay, Çin: 159,23 Mbps

Stockholm, İsveç: 144,22 Mbps