İnternet hız testi ölçüm platformu Speedtest'in sonuçlarına göre Türkiye mobil internet hızında dünya sıralamasında orta sıralarda, sabit internette ise en gerilerde yer aldı.

Türkiyede en hızlı internet kaç Mbps?

Türkiye'nin mobil internet indirme hızı ortalaması 30,98 Mbps, yükleme hızı ortalaması 13,10 Mbps seviyesinde.

Şehir    İndirme hızı    Yükleme hızı
İstanbul    35,69 Mbps     14,17 Mbps
Ankara      34,44 Mbps    13,45 Mbps
Bursa        32,13 Mbps     14,12 Mbps
İzmir         31,26 Mbps     14,54 Mbps
Adana      29,06 Mbps     14,86 Mbps

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Dünya internet hızı sıralaması 2023

Birleşik Arap Emirlikleri: 178,25 Mbps
Katar: 174,56 Mbps
Norveç: 143,55 Mbps
Kuveyt: 135,63 Mbps
Danimarka: 129,95 Mbps
Güney Kore: 120,38 Mbps
Hollanda: 114,19 Mbps
Çin: 109,09 Mbps
Bulgaristan: 103,72 Mbps
Bahreyn: 102,45 Mbps
Şehirler:

Ar-Rayyan, Katar: 223,87 Mbps
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: 210,70 Mbps
Kopenhag, Danimarka: 198,92 Mbps
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri: 179,63 Mbps
Oslo, Norveç: 177,06 Mbps
Riyad, Suudi Arabistan: 170,01 Mbps
Doha, Katar: 165,14 Mbps
Pekin, Çin: 161,68 Mbps
Şangay, Çin: 159,23 Mbps
Stockholm, İsveç: 144,22 Mbps

Kaynak: EYÜP COŞKUN