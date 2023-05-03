Kurutma makineleri, giysileri hızlı ve etkili bir şekilde kurutmanın en pratik yolu olarak hayatımıza girdi. Özellikle nemli hava koşullarının hakim olduğu Türkiye gibi ülkelerde, kurutma makineleri yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak, birçok farklı marka ve modelin bulunması, tüketicilerin doğru seçimi yapmasını zorlaştırıyor. Bu yazımızda, Türkiye'de en çok tercih edilen kurutma makinelerinin özelliklerini ve fiyatlarını inceleyeceğiz. Böylece, hangi özelliklere sahip bir kurutma makinesi alacağınıza dair bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Bosch WTR85V90TR: Türkiye'de en çok tercih edilen kurutma makinalarından biri olan Bosch WTR85V90TR, 8 kg kurutma kapasitesine sahip. SelfCleaning Condenser özelliği sayesinde kondenser temizliği için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Ayrıca, AllergyPlus programı sayesinde çamaşırlarınızın daha hijyenik olmasını sağlıyor. Fiyatı yaklaşık 19.199,00 TL.

Siemens WT7WH460TR A ++ : Siemens'in bu modeli, 8 kg kurutma kapasitesi ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kondenser temizliği için otomatik bir sistem sunan makine, SelfCleaning Condenser özelliği ile kullanıcıların temizlik işlemlerini kolaylaştırıyor. Yaklaşık 19.545,00 TL fiyatıyla biraz daha pahalı bir seçenek.

LG RC90V9EV2W A+++: LG'nin bu modeli, 9 kg kurutma kapasitesi ile büyük ailelere hitap ediyor. Büyük kapasitesine rağmen, nispeten sessiz çalışması sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca, enerji verimliliği sınıfı A+++ ile de dikkat çekiyor. Fiyatı yaklaşık 19.970,00 TL. Buzdolabında Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Beko KM 70 Kurutma Makinesi: Beko'nun bu modeli, 7 kg kurutma kapasitesi ve ekonomik fiyatı ile dikkat çekiyor. Ekstra uzun bir kurutma programı sunan makine, çamaşırlarınızın kırışıklıklarını da azaltıyor. Fiyatı yaklaşık 12.379 TL.

Yukarıda bahsedilen kurutma makinaları, Türkiye'de en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Özellikleri ve fiyatları incelenerek, ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.