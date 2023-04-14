Türkiye ilk kez hem sosyal medya hem de e-ihracatın bir arada bulunduğu yeni bir sistem ile tanışıyor. İster KOBİ düzeyinde, ister büyük montanlı üretim yapan işletmeler, B2GETA platformu üzerinden Avrupa’daki alıcılar ile buluşacak.

B2GETA CEO’su Erdem Gülhan, “Türkiye’de bu kapsamda bir platform yok. Bu açığı görerek B2GETA’yı kurduk. Çok basit bir dille; Türkiye’deki bir üretici bizim sistemimiz üzerinden Almanya’daki bir alıcıya ürün satabilecek. Üstelik tüm lojistik, depolama ve dağıtım ağını biz yöneteceğiz. Sosyal medyada oluşturduğu profiller ile online bir dükkan sahibi olacak. Hem basit hem de güvenilir bu sistem ile ülkemizdeki üreticilerin büyümesini sağlayacağız” dedi.