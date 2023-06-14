Türkiye'de 2023 Yılın Otomobili 2023 yılı için Türkiye'de yılın otomobili ödülü, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin oyları ile belirlendi. Her yıl otomobil piyasasına yeni oyuncuların katıldığı bu yarışta 2023 yılının otomobili Nissan X-Trail oldu. Özellikle yeni teknolojiler ve donanımlarla kullanıcıları kendine çeken markalar, tatlı bir rekabete sahne oldu.

Ödülü Kazanan Nissan X-Trail

2023 yılında Türkiye’de yılın otomobili Nissan X-Trail oldu. İlk oylama ile finalistlerin belirlenmesi ardından, Türkiye’de yılın otomobili unvanının yeni sahibi belli oldu. İşte puan tablosu:

Nissan X-Trail: 3580 puan

Peugeot 408: 3550 puan

Toyota Corolla Cross: 2270 puan

Opel Astra: 2140 puan

Hyundai IONIQ 5: 1550 puan

Dacia Jogger: 1490 puan

BMW X1: 1420 puan

Nissan X-Trail e-POWER Teknik Özellikleri

Nissan X-Trail e-POWER, hem içten yanmalı motoru hem de elektrifikasyon motoru ile sessiz bir kullanım sunuyor. Aslında kendi elektriğini üreten bu otomobil, özellikle şehir içi kullanımlar için ideal. Aracın elektrik jeneratörleri içerisinde 1.5 litre hacminde bir içten yanmalı motor yer alıyor. Bu motor, aracın elektrikli sürüşte ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretiyor. Yani otomobil, sürüş esnasında kendi elektriğini üretiyor ve herhangi bir şarj ünitesine ve aracı şarj etmek gibi işlemlere ihtiyaç duymuyor.

Nissan X-Trail Fiyat Listesi

Nissan X-Trail, farklı versiyonları ve fiyat seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte Nissan X-Trail fiyat listesi:

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack - Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.871.900 - Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.811.900

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium - Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.084.600 - Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 2.024.600

Nissan X-Trail e-POWER Fiyat Listesi

Elektrikli model olan Nissan X-Trail e-POWER'ın da kendi fiyat listesi bulunuyor: