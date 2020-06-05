Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını iptal etme kararı aldım
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını...
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze...
TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi
TESK'ten esnaf için borç yapılandırma...
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37...
Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini kontrol altına aldığını duyurdu
Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini...

Zonguldak'taki Armutçuk Müessesesinde 43 maden işçi karantinaya alındı

- Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu :- "Maden işçisi kardeşlerimizle birlikte gerekli hassasiyeti göstererek üretimimizi devam ettireceğiz"

Zonguldak'taki Armutçuk Müessesesinde 43 maden işçi karantinaya alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait ocakta çalışan bir maden işçisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine aynı iş yerinden 43 madenci karantinaya alındı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece vardiyasından çıkan maden işçisinin evinde rahatsızlanarak hastaneye gitmesi üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Mutlu, "TTK ile İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde TTK Armutçuk Müessesesinde korona testi pozitif çıkan maden işçisi kardeşimizle birlikte aynı alanda çalıştığı ve yakın temasta bulunduğu toplamda 43 maden işçisi kardeşimizin 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına karar verildi." dedi.

İş yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını ve dezenfeksiyon işlemlerinin yerine getirildiğini belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Kurallara ve uyarılara uyacağız. Maden işçisi kardeşlerimizle birlikte gerekli hassasiyeti göstererek üretimimizi devam ettireceğiz. Panik yapmaya gerek yok. Sağ duyulu bir şekilde süreci takip edeceğiz. Sürecin gidişatına göre değerlendirmeler yapılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
EreğliGMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa MutluMadenci KarantinaZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.