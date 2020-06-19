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Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

Ziraat Bankası, turistik restoran-kafeterya işletmelerinin ana faaliyet konusu harcamalarının karşılanması amacıyla azami 20 milyon lira tutarında, 6 aya kadar ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı destek kredi ürününü hayata geçirdi.

Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir "Destek Kredisi" ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

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Ziraat TürkiyeRestoran
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