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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 4 kişinin daha cesedi bulundu

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 4'ünün daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 4 kişinin daha cesedi bulundu

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 

Ulaşılan ceset sayısı 23'e yükseldi

Sabah saatlerinde bölgede yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 2 kişinin daha cesedine ulaştı. 

Bugün çıkarılan 4 cesetle birlikte ulaşılan ceset sayısı 23'e yükseldi. 

Olay 

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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Van GölüTekneFacia
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