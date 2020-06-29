Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı
AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri...
Veterinerlerden Kurban Bayramı için pandemi uyarısı
Veterinerlerden Kurban Bayramı için pandemi...
Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde...
Dışişleri Bakanlığından PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
VanTürkiyeTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.