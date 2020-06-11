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Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı yurda geldi

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların durması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'nin Los Angeles kentindeki Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı yurda geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durması nedeniyle yurda dönemeyen ABD'nin Los Angeles kentindeki Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. 

Uçakta bulunan Türk vatandaşları otobüslerle terminale taşındı. Burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Hijyen görevlileri, yolcuları, form doldururken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda zaman zaman uyardı. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

Yolculardan Arın Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meksika'da yaşadığını, Türkiye'ye Los Angeles aktarmalı geldiğini söyledi.

Uçuşunun en iyi ayağını Los Angeles-İstanbul hattında yaşadığını ifade eden Çetin, "Bu uçak devlet tarafından ayarlandı. Büyükelçilikten böyle bir opsiyon oldu. Bundan önce de vardı ama en uygunu bu olduğu için tercih ettik." dedi.

Çetin, Türkiye'ye zorlu ve aktarmalı bir yolculuktan sonra ulaştığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada 14 gün boyunca evde karantinadayız. Daha sonra sosyal mesafe ve temizliğimize dikkat ederek, normalleşmeyi bekleyeceğiz. Los Angeles Havalimanı buraya göre kötüydü. Miami, Florida çok kötüydü. Kardeşimin geldiği Charlotte çok kötüydü. Burayla benzeyen yönleri yok. Orada rakamların yüksek olmasının nedenini gözlerinizle anlıyorsunuz. Burası her konuda çok daha iyi." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ThyAbdTÜRK VATANDAŞI
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