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Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Bosna Hersek'te 60 tondan fazla kurban eti dağıtıyor.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in 23 bölgesinde kurban eti dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Dağıtımların halihazırda devam ettiğini belirten Sokullu, "Kurban etinin bir kısmı ülke genelindeki yedi aşevine dağıtılacak. Diğer kısmı ise Bosna Hersekli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Böylece, ihtiyaç sahipleri de bayram sevincini tadabilecek." diye konuştu.

Beş kiloluk kurban etlerinin ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesizlerden, ülkedeki Roman toplumuna kadar birçok adrese ulaştırılacağını belirten Sokullu, Zenica-Doboj Kanton Hastanesinin yanı sıra ülkedeki zihinsel engelli bakım merkezlerine de kurban eti dağıttıklarını aktardı.

Sokullu, Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'te geçen yıl da yaklaşık 55 ton kurban eti dağıttığını belirtti.

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