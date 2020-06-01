Süper Sayısal oyunları artık internetten oynanacak



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00'dan itibaren başlanacağını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre. süper sayısal oyunlara (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) sanal bayilerin teknik altyapıları üzerinden internet aracılığıyla bu oyunların oynatılmasına bugün gece yarısı itibarıyla başlanacak. Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak.



ÇEKİLİŞ SONUÇLARI RESMİ SİTEDE AÇIKLANACAK

Çekiliş sonuçları buna "On numara haricinde tüm süper sayısal oyunlarda geçerli olacak şekilde resmi internet sitesinden açıklanacak.

Süper On Numara oyunu için idarece her gün saat 20.15'te ayrı bir çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, pazartesi günleri Süper On Numara için saat 20.15, Sayısal On Numara için de saat 21.15'te ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecek.

İdarenin Kızılay Binası'nda halka açık olarak ve noter huzurunda yapılacak çekilişler, internet sitesinden canlı yayınlanacak ve akabinde arşivden izlenebilecek.