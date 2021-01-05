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Son Dakika! Salgın ile mücadele kapsamında 35 milyon 265 bin 87 denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denet

Son Dakika! Salgın ile mücadele kapsamında 35 milyon 265 bin 87 denetim yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir." dedi.

İçişleri Sözcüsü Çataklı, "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi." diye konuştu.

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